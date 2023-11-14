Общество

В учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1 поговорили о доброте и профессиях

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 состоялся классный час «Доброта в любой профессии нужна». Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала педагог, в ходе урока несовершеннолетние учащиеся посмотрели материалы проекта «Россия: взгляд в будущее» и порассуждали на тему доброты в профессиях. Совместно с педагогом вспомнили пословицы о доброте и труде. Обучающиеся поделились своими мыслями о том, специалистом какой отрасли они себя видят, и какое добро и пользу она может принести миру.

После просмотра состоялась презентация «Атлас новых профессий», в рамках которой ребята подумали об учебных заведениях, где можно получить образование.

«Все профессии нужны, все профессии важны. Так писали классики. Однако во все времена есть приоритетные отрасли в экономике страны. Желаю вам, мои ученики, освоить нужную специальность, стать профессионалом своего дела и нести добрый посыл человечеству», - подвела итоги классного часа классный руководитель.