Общество

Качество приготовления пищи проверили общественники в середкинской колонии

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков, а также члены ОНК Ольга Шатова и Василий Лупаков посетили исправительную колонию № 4 УФСИН России по Псковской области (село Середка Псковского района), а также следственный изолятор областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Визит общественников в пенитенциарные учреждения региона сопровождал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов. В ИК-4 члены ОНК проверили отряды для проживания осужденных, банно-прачечный комбинат, магазин, помещения комнат длительных свиданий, храм и другие коммунально-бытовые объекты. В СИЗО-1 совершен выборочный покамерный обход, проведены беседы с содержащимися лицами.

Во время посещения учреждений гости интересовались вопросами соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, трудоустройством, выплатами исковых обязательств, качеством приготовления пищи, а также материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением. Кроме того, общественники проводили прием по личным вопросам, предоставляя обратившимся необходимую правовую и консультационную помощь.

По итогу посещений письменных замечаний от членов ОНК о нарушениях в деятельности учреждений не поступило.