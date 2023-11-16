Общество

Чесоточного клеща обнаружили у домашней собаки в Псковской области

92 пробы от мелких домашних животных поступило для исследования на наличие саркоптоидных клещей в отдел микробиологии Псковской облветлаборатории с начала года. Из них в одной пробе соскобов от собаки выявили чесоточных клещей, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: Псковская облветлаборатория

Как объяснили специалисты, саркоптоз - чесоточная болезнь многих видов животных, в том числе и человека, характеризуется зудом, воспалительными процессами кожи и истощением.

Собачий саркоптоз — кожное паразитарное заболевание, вызывается чесоточным клещом Sarcoptes scabiei variety canis. Источником болезни являются больные животные.

Пик заболеваемости наблюдается в осенне-зимний период.

Возбудители болезни паразитируют и размножаются в коже, поражения чаще всего можно заметить в области крестца и мочек ушей у собак разного возраста и пород. Главным признаком болезни является сильный зуд. Зуд — аллергическая реакция на клещей и продукты их жизнедеятельности, которая возникает через 2–3 недели после заражения, при сформированном иммунном ответе, симптомы наступают значительно быстрее, через 1–2 дня. В местах поражения на коже появляются прыщи, корочки, происходит выпадение шерсти по всему телу, кожа в этих местах становится сухой, трескается и от таких животных отдает кислым запахом, который является характерным признаком саркоптоза.

Однако, не у всех собак могут проявляться клинические признаки, встречаются случаи и бессимптомного носительства. Диагноз на саркоптоз ставится по результатам исследовании волос и соскобов с кожи, но поскольку клещей в соскобе не всегда можно обнаружить и подтвердить диагноз, для этого следует, при назначении лечения также учитывать эпизоотологические данные и клинические признаки.

«Саркоптоз контагиозное заболевание, пораженных собак необходимо изолировать и провести обработку всех животных находившихся в контакте с больным. У человека, находящегося в тесном контакте с заражённой собакой, может появиться зудящий дерматит, но цикл развития паразита неполный и при прекращении контакта или с излечением собаки у человека наступит выздоровление», - заключили специалисты.