Общество

Ветеранов уголовно-исполнительной системы пригласили на чаепитие в псковский вуз

День ветерана уголовно-исполнительной системы в Псковском филиале университета ФСИН России отметили дружественным чаепитием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В пресс-службе рассказали, что в образовательной организации стало доброй традицией 16 ноября приглашать в гости ветеранов, отдавших многие годы работе в ведомственном вузе. Сегодняшний день – не исключение: ветераны принимали поздравления на встрече с руководством Псковского филиала университета, общались, вспоминая прошлое, и говорили о насущных проблемах и планах на будущее.

«За вашими плечами – многие годы трудной созидательной работы. Вы стояли у истоков зарождения лучших традиций уголовно-исполнительной системы, с честью и мужеством исполняли свои служебные обязанности. Опыт и знания, ценные советы, которыми вы делитесь с нами, позволяют более эффективно решать задачи, поставленные сегодня перед пенитенциарной системой, а индивидуальная работа с курсантами, над которыми вы взяли добровольное шефство, помогает в воспитании надежных кадров для уголовно-исполнительной системы. Спасибо вам за вклад в становление и развитие нашей образовательной организации!» – отметил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, поздравляя собравшихся с Днем ветерана уголовно-исполнительной системы.

Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ежедневной благородной работе, в основе которой – патриотическое и профессиональное воспитание сотрудников и курсантов.

В вузе отметили, что ветеранская организация учебного заведения, созданная 14 лет назад, на сегодняшний день насчитывает 48 человек из числа пенсионеров – ветеранов образовательной организации. В настоящее время совет ветеранов Псковского филиала университета ФСИН России возглавляет Степан Тунчик. Ветераны Олег Демидов, Максим Богданов занимаются преподавательской деятельностью, Виктор Блинов работает инженером. Первый руководитель образовательной организации заслуженный юрист Российской Федерации Иван Волчков сегодня назначен на должность профессора кафедры организации режима Псковского филиала университета ФСИН России.