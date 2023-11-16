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Общество

Вопросы подсудности рассмотрели псковские курсанты вместе с практикующими юристами

16.11.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

В рамках проекта «Территория права 2.0» представители Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России провели мастер-класс «Компетенция судов и подсудность гражданских дел» для курсантов Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Все курсанты, участвовавшие в мастер-классе, – представители юридической клиники образовательной организации, которые проводят бесплатные консультации граждан по различным правовым вопросам, в том числе связанным с проблемами подсудности, поэтому, по убеждению начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин Натальи Абрамовой, рассмотрение данной темы с практикующимися работниками для курсантов не просто интересно, но и очень познавательно.

Вместе со специалистами курсанты рассмотрели основные теоретические аспекты института подсудности и его видов в гражданском процессе. Обучающиеся образовательной организации узнали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться юристам на практике.

Следующая встреча курсантов с юристами в региональном отделении Ассоциации юристов России запланирована на 21 ноября. Темой обсуждения станут вопросы договорных обязательств.

Теги: #псков #курсанты #юристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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