Общество

Псковичка просит помощи из-за бывшего мужа, который избивает их детей

Жительница Псковской области просит помощи в разрешении ситуации с ее бывшим мужем, который избивает их общих детей. О своей проблеме псковичка рассказала в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Нам нужна помощь. Пьяный отец детей периодически приезжает и устраивает вот такие скандалы. В апреле он был осужден за то, что был пьяный за рулëм, ему дали испытательный срок. Но 24 августа был суд по поводу 6.1.1 КОАП (нанесение побоев - ред.), привлекали его за то, что он толкнул своего сына. Видео снято вчера, после вызова полиции», - написала женщина.

По ее словам, навстречу машине полиции бывший муж шел с ножами. Его забрали, а утром отпустили.

«Сейчас идет следствие по поводу побоев дочки. 24 ноября должен быть суд по поводу статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения - ред.)», - рассказала псковичка.