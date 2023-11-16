Общество

Игорь Иванов: Телефону на уроке не место

Законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«К этому можно относиться по-разному, но любой думающий человек согласится, что проблема назрела. Удержать внимание ребенка учебным материалом на протяжении урока гораздо труднее, чем удержать его современными медиа-форматами, гуляющими на пространстве глобальной сети. Школьникам да и студентам гораздо интереснее смотреть клипы, мемы и прочий развлекательный контент, чем вникать в учебный материал», - сказал он.

Игорь Иванов отметил, что часто пример берется со старших - сегодня весьма частой стала картина, когда на массовых мероприятиях не развлекательного характера взрослые смотрят на экран телефона.

«Прямой коммуникации со сверстниками и учителями, живого общения, важнейших социальных навыков сейчас не хватает молодежи. Вместо этого электронная коммуникация через мессенджеры и дезориентация. С другой стороны телефон учащимся нужен, но только в нескольких моментах, когда это касается напрямую благополучия и безопасности ребенка, или телефон задействован в учебном процессе», - продолжил Игорь Иванов.

В декабре состоится второе чтение поправок, и к этому моменту будут собраны мнения педагогов и родителей, для исключения конфликтных ситуаций.