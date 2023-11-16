Общество

Кто такие боты, и есть ли они в псковских телеграм-каналах

В социальных сетях идет настоящая борьба за подписчиков. Все задаются вопросами, где же их взять, как найти лояльную аудиторию, расти на постоянной основе, а не разово. Сегодня предлагаем разобраться, как обстоят дела в Телеграме. При создании канала многих авторов, прежде всего, интересует один вопрос: как нарастить аудиторию? На самом старте можно приглашать друзей и соратников, но этого, конечно, недостаточно, со временем придется искать новые пути решения проблемы. Каналы с большой аудиторией не часто берутся рекламировать небольшие сообщества. Подписчики в ТГ, правда, зарабатываются большим трудом, поэтому продвигать каналы сомнительного качества, рискуя своей репутацией, готовы немногие.

Также стоит понимать, что новые подписчики охотнее идут в большие каналы, ведь склонны думать о том, что раз читателей уже полно, то сообщество интересное. А вот маленькие каналы изначально вызывают недоверие у аудитории. С этим, конечно, можно и нужно работать, менять фокус, улучшать контент, общаться с аудиторией. Но что делать, если качественными улучшениями вы заниматься, не готовы, а цифры для отчета подбить надо? В Псковской области добрая половина создателей ТГ-каналов нашла весьма сомнительный рецепт «успеха» – покупать ботов. Боты - это фейковые аккаунты, которыми управляют автоматически. Они маскируются под реальных пользователей. Чаще всего их используют, чтобы увеличить количество подписчиков. Сегодня постараемся объяснить, почему это плохая идея и будет работать только для успокоения «заказчика».

Почему боты и накрутки - это плохо

По факту, продавать услуги, например, можно при любом количестве подписчиков. Это давно поняли большинство компаний и брендов. Главное, собрать вокруг себя целевую аудиторию. Но некоторые каналы, в том числе в Псковской области продолжают прибегать к услугам ботов-вредителей. Главная задача таких ботов создать видимость, что у вас на канале есть большая аудитория. Они приходят на канал, подписываются, а потом просто ничего не делают, висят мертвым грузом.

Существует много параметров для проверки каналов на наличие ботов. Главное, что накрученные боты не проявляют активность в телеграм -канале, поэтому разрыв между количеством подписчиков канала и средним числом просмотров постов в канале увеличивается, а показатель вовлеченности снижается. Все цифры можно найти и проверить на сайте TGStat.

Также важно знать, что Телеграм периодически занимается чисткой ботов, после этого в статистике канала видно резкое падение количества подписчиков. Такому каналу не будут доверять ни подписчики, ни рекламодатели. Боты со временем исчезнут, а с ними, скорее всего, и остатки аудитории, с которой долгое время никто не работал.

Что и как накручивают в Telegram-каналах

Все, что можно:

количество подписчиков;

просмотры - их приходится «подделывать», если в канале накручивались подписчики, иначе будет подозрительно: у канала есть аудитория, но нет просмотров;

реакции;

комментарии - есть сложность с тем, что реплики должны быть осмысленные и связанные с контентом канала.

Купить сейчас можно всё. Существуют целые биржи, сайты, специальные телеграм-каналы, где можно выбрать, сколько и каких ботов вы хотите. Чем выше качество (например, можно получить гарантию на то, что бот задержится в канале больше, чем на две недели), тем дороже они стоят. Но, это в любом случае, дело копеечное. Средняя цена 100 ботов варьируется от 30 до 80 рублей. Продают их пачками, падают на канал, чаще всего, они купленными порциями одновременно или дробно, но в течение нескольких часов. Поэтому такие «покупочки» легко отследить по открытой статистике подписок на канал.

Куда еще смотреть?

Важнейшим показателем авторитетности канала и интереса к нему широкой аудитории является Индекс цитирования. Например, у некоторых наших коллег, каналы которызх можно сопоставить по количеству «подписчиков» такой индекс насчитывает 10-20 пунктов. В то время как ИЦ ПЛН – 431. Если смотреть на голые цифры, то получается, что многие каналы не представляют интереса нигде, кроме как в пределах конкретных населенных пунктов.

Также на TGStat стоит проанализировать количество просмотров. Это можно сделать в разделе «Анализ просмотров» - один из самых эффективных инструментов. Здесь отображается список публикаций в канале, количество просмотров и динамика распределения просмотров по часам - то есть какое количество просмотров набрала публикация за каждый час в течение 24 часов после публикации.

Нормальное распределение графика следующее: в первый час посмотрело больше всего пользователей, затем происходит плавное снижение числа просмотров, ночью просмотров почти нет, а с наступлением утра — плавный рост вверх. И после этого просмотры снова убывают. Если вы увидите на графике несколько резких пиков вверх подряд, то это, скорее всего, накрутка. Также встречается и другой ее тип, когда посты получают практически одинаковое количество просмотров на протяжении нескольких часов подряд.

Прибегнув к методам, описанным выше и еще некоторым, мы вынуждены заключить, что часть телеграм-каналов Псковской области периодически, а кто-то и на постоянной основе, пополняются новыми партиями ботов. Зачем? Ну, цели могут быть разными, но, скорее всего, у людей, которые ведут канал, есть четкие KPI (конкретный показатель достижения успеха, который обычно ставят работодатели подчиненным). Видимо, нужно начальника держать в неведении, что реальные дела идут не так хорошо, как хотелось бы.

Для того чтобы наращивать «чистую» аудиторию своего канала нужно работать, быть быстрее, интереснее и шире, чем конкуренты. Невозможно естественно расти на перепечатках пресс-релизов, которые и так все уже опубликовали. Вероятно, у некоторых коллег делать уникальный контент, проводить опросы, менять темы, общаться с аудиторией нет никакого желания. Видимо, некоторые горе-сммщики считают, что можно просто заплатить и вписать нужную циферку в отчет. Только вот, такие увлечения опасны не только потерей авторитета среди читателей и коллег, но и грозят полной блокировкой каналов. Казалось, что все уже давно поняли, что главная ценность в соцсетях – лояльная аудитория. Но, вероятно, некоторые еще не дошли даже до того, что она должна быть настоящей, чтобы в один день не лопнуть как мыльный пузырь. Какая уж тут лояльность.

Ксения Журавкова