Общество

Осужденные в Псковской области изготовили национальные игрушки

Итоги отборочного этапа конкурса поделок среди осужденных «Национальная игрушка» подвели в УФСИН России по Псковской области. Мероприятие проводится в уголовно-исполнительной системе впервые в рамках реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона, подготовили для участия в конкурсе игрушки, созданные из имеющихся подручных материалов и олицетворяющие национальный характер народов страны. Среди представленных работ - деревянные куклы, разнообразные игрушки-каталки, фигурки из ткани.

При подведении итогов конкурса учитывались такие критерии, как художественное исполнение, оригинальность и качество изделия, возможность практического применения. Победителем, по мнению жюри, стал осужденный из ИК-3 (поселок Идрица Себежского района). Он представил расписную матрешку.

Как отметили в учреждениях областного УФСИН, участие в подобных мероприятиях направлено на развитие способностей осужденных и дает возможность попробовать себя в новых видах творчества. Фотоматериал лучшей конкурсной работы будет направлен в Федеральную службу исполнения наказаний.