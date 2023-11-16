Общество

Более 1500 заявок поступило от псковских студентов на всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал»

Завершился регистрационный период VII сезона олимпиады «Я – профессионал». За 49 дней было получено 848 988 заявок на участие в олимпиаде, 1660 из которых составили регистрации от студентов вузов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Россия – страна возможностей».

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Регистрационный период олимпиады стартовал 27 сентября и охватил 89 регионов страны от Калининграда до Владивостока. Студенты российских вузов смогли подать заявки на одно или сразу несколько из 73 направлений, охватывающих 10 укрупненных профессиональных групп от компьютерных до гуманитарных наук.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара поблагодарила университеты Псковской области за активное участие в период регистрационной кампании.

«В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" побила свои собственные рекорды: число регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Студенты Псковской области проявили наибольший интерес к направлениям "Классный руководитель" (202 регистрации), "Педагогическое образование (основное)" (163), "Специальное (дефектологическое) образование" (113), всего в рамках регистрационной кампании мы получили 1660 заявок от студентов из 6 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель – предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» стала полноценным карьерным наставником для своих участников. Каждый студент получает доступ к полезным HR-продуктам, подготовленным совместно с более чем 500 компаниями-партнерами олимпиады. Это позволяет студентам эффективно адаптироваться в реальных условиях современного рынка труда, главный запрос которого сегодня – междисциплинарные специалисты.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный этап, который начнется 17 ноября и продлится до 3 декабря. В рамках отборочного этапа студенты смогут попробовать свои силы в решении заданий, разработанных при участии ведущих вузов и крупнейших работодателей России.

Для дипломантов проекта предусмотрена возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса и пройти стажировку в лидирующих компаниях страны – индустриальных партнерах олимпиады. Медалисты также получают денежные премии до 300 тысяч рублей.