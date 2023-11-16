Общество

Дмитрий Быстров: Дополнительные 500 тысяч рублей стали приятным бонусом за работу

Дополнительные средства, выделенные Островскому району, стали приятным бонусом за работу и помогут в благоустройстве. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил глава муниципального образования Дмитрий Быстров.

«По решению губернатора Михаила Ведерникова Островский район получит 500 тысяч рублей на благоустройство, - напомнил глава в своем Telegram-канале. - Мы вошли в число десяти муниципалитетов-лидеров по внедрению в практику дизайн-кода. Порядок с наружной рекламой и вывесками мы продолжаем наводить на территории всего района. Благодарю предпринимателей за понимание в этом вопросе».

Муниципальный руководитель заверил, что команда администрации Островского района прилагает усилия к развитию туризма.

«Поэтому гармония в отношении визуализации и рекламы для нас очень важна», - отметил Дмитрий Быстров и поблагодарил губернатора Псковской области за принятое решение.