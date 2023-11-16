Общество

Вышку мобильной связи установили в дедовичской деревне Сосонка

Вышку мобильной связи установили в дедовичской деревне Сосонка. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Жители деревни добились этого активным участием в голосовании на платформе Госуслуг по проекту Минцифры. Они победили, собрав 136 голосов.

Вышку установили за федеральные средства в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого по поучению президента.

«Хочу отметить исключительно активное участие жителей Дедовичского района в проекте Минцифры – своими усилиями и дружным голосованием они обеспечили установку 6 новых вышек в этом году (при том, что лимит на всю область – 16) .Молодцы, так держать! Хороший пример того, как сообща можно решать насущные вопросы и проблемы», - заключил глава региона.