Общество

Гарнизонный развод подразделений Росгвардии прошел в Пскове

Гарнизонный развод подразделений Росгвардии прошел в Пскове утром 20 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия до сотрудников спецподразделений и отдела вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии довели информацию об оперативной обстановке на территории Псковской области и поставили задачи по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в областном центре.

Благодаря совместной с правоохранительными органами эффективной работе, обеспечена охрана общественного порядка в период проведения на территории Псковской области культурно-массовых и спортивных мероприятий, отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Василий Софин в своем обращении к личному составу.

Завершился гарнизонный развод торжественным маршем, после чего правоохранители направились к местам несения службы.