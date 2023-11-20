Общество

О повышении качества образовательной деятельности подискутировали в Псковском филиале университета ФСИН России

Межвузовский круглый стол по вопросам подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы состоялся в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Круглый стол «Актуальные проблемы подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы России» стал визитной карточкой кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России. В научном мероприятии, организованном в целях повышения престижа педагогической профессии, приняли участие представители территориальных органов ФСИН России и образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования.

В ходе дискуссии участники круглого стола обсудили вопросы, касающиеся повышения качества образовательной деятельности в условиях предстоящей модернизации образования, оптимизации учебно-методической деятельности.

Собравшиеся также поделились передовым опытом работы в сфере организации практико-ориентированной подготовки, применения эффективных методик преподавания в целях повышения престижа педагогической профессии, совершенствования механизмов

взаимоинтеграции образования, науки и практики.

Отметим, что участниками круглого стола в очном и дистанционном форматах стали Академия и Кировский ИПКР ФСИН России, УФСИН России по Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Орловской, Саратовской, Кузбасской областям, городу Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, Псковский государственный университет.