Общество

Бесплатный Wi-Fi хотят раздавать в школах Псковской области

Бесплатный Wi-Fi хотят раздавать в школах Псковской области, пока свободный доступ в Сеть организуют в клубах и библиотеках региона, упор делается на небольшие населенные пункты. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В начале года приняли решение, губернатор поддержал, и вот в этом году 128 библиотек и клубов у нас будут подключены к Wi-Fi. Там хорошее соединение, можно будет поработать, посидеть в читальном зале. Следующий этап — это школы», - рассказал Виталий Рахманов.

«В следующем году, может быть, не тотальный Wi-Fi, но локальные Wi-Fi-зоны в библиотеках, рекреациях мы продолжим делать, чтобы дети могли учиться. Особенно это касается тех, кто живет на селе», - отметил Виталий Рахманов.

Он напомнил, что в течение 2019-2021 годов в Псковской области шла большая стройка, и на территории региона на сегодняшний день все школы подключены к линиям связи.

«Каналы связи оплачивает федерация, и мы на базе этой истории начинаем развивать бесплатный Wi-Fi для наших жителей», - пояснил Виталий Рахманов.