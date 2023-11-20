Виталий Рахманов: Импортозамещение в цифре — это долгий путь

Импортозамещение в сфере цифры — это долгий путь, но работа в этом направлении уже ведется. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Тем не менее, продолжил он, операторы выходят из положения, и за два года жестких санкций в Псковской области не потеряли ни одной базовой станции, хотя в других регионах такие претенденты уже есть. При этом некоторые из базовых станций в области сейчас находятся на гране рентабельности.