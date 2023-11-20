Общество

Виталий Рахманов: Импортозамещение в цифре — это долгий путь

Импортозамещение в сфере цифры — это долгий путь, но работа в этом направлении уже ведется. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Санкции по цифре ударили сильнее всего из всех отраслей. Есть импортозамещение, завод запустили, и в ближайшее время у нас на территории региона появится отечественное оборудование "Булат". Но все-таки пока говорить про полноценную замену оборудования на импортозамещенное для операторов сотовой связи не приходится, потому что, в том числе, система управления оборудованием поддерживает конкретные модели и конкретных производителей, и чтобы переходить целиком на отечественное, придется пройти долгий путь», - рассказал Виталий Рахманов.

Тем не менее, продолжил он, операторы выходят из положения, и за два года жестких санкций в Псковской области не потеряли ни одной базовой станции, хотя в других регионах такие претенденты уже есть. При этом некоторые из базовых станций в области сейчас находятся на гране рентабельности.