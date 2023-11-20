Общество

Выпущенная в Полистовском заповеднике Фасолинка попала в фотоловушку. ВИДЕО

Выпущенная в Полистовском заповеднике Фасолинка попала в фоловушку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

«Привет от новых обитателей Полистовья! Один из недавно выпущенных медвежат, а точнее медведица Фасолинка, попала в объектив фотоловушки. Специалисты Полистовского заповедника считаю, что кадры свидетельствуют о поведении, предшествующем залеганию в берлогу. Пожелаем нашим медвежатам хорошо перезимовать!» - отметили в заповеднике.

Напомним, медвежат выпустили в конце октября.