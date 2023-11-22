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Общество

Многофункциональный детский городок создадут в Бежаницах

22.11.2023 17:48|ПсковКомментариев: 0

Многофункциональный детский городок создадут в Бежаницах до начала следующего лета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области по итогам личного приема граждан, который губернатор Михаил Ведерников провел по поручению президента Российской Федерации. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На приеме граждан озвучено решение вопроса жительницы Бежаниц, которая обратилась с просьбой установить детскую площадку в центральном парке. В этом году там появилось мини-футбольное поле с искусственным газоном. Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал, что в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустройство парковой территории будет продолжено и будет создана комфортная детская игровая зона. Он также попросил губернатора оказать дополнительную финансовую поддержку, чтобы детская площадка в центре поселка стала более масштабной.

Михаил Ведерников пообещал оказать помощь муниципалитету для создания многофункционального детского городка, где смогут одновременно играть много ребят. Глава региона поручил возвести объект до начала следующего лета, чтобы жители и гости поселка смогли в теплое время года пользоваться новой игровой зоной.

Напомним, на личном приеме были рассмотрены шесть обращений.

Теги: #Бежаницкий район #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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