Общество

Инфаркт предотвратили у жительницы Пскова в ходе диспансеризации

Диспансеризация помогла предотвратить инфаркт у псковички. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской поликлинике.

Стабильно, раз в год, 36-летняя жительница Пскова проходила обследование в поликлинике. Причин для беспокойства не было. Когда она в очередной раз обратилась в поликлинику для прохождения диспансеризации, то в ходе обследования было выявлено изменение на электрокардиограмме. Пациентка была направлена к кардиологу и в дневной стационар, где ей были даны рекомендации по образу жизни и лечению. Если бы горожанка не прошла диспансеризацию и не начала своевременное лечение, то возможно, в скором времени, у неё произошёл бы инфаркт.

В поликлинике указали, что если раньше ишемическая болезнь сердца была болезнью пожилых, то сейчас инфаркт у мужчин может случиться начиная с 21 года, а у женщин – в 35-40 лет.

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Диспансеризации входит в состав национального проекта «Здравоохранение».