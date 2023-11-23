Общество

Названы профессии с самой высокой зарплатой в Псковской области

Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России проанализировали рынок труда Псковской области и выяснили, представителям каких профессий работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, а каким пока не готовы и предлагают доход ниже рынка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Псковской области 2023 года технический директор. Таким специалистам местный бизнес в среднем готов платить 400 000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми профессиями в этом году в Псковской области стали различные топ-менеджерские должности: руководитель группы ИТ-разработки (от 350 00 рублей), генеральный директор (более 125 000), операционный директор (115 000), руководитель строительного проекта (105 000).

Между тем есть и профессии-аутсайдеры по уровню зарплаты, которая ниже средней по рынку Псковской области (39 677 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели Псковской области предлагали уборщикам (22 400 рублей), воспитателям и няням в детских садах (23 000), хостес (24 000). Также в рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали аудиторы (25 000), журналисты (25 000), психологи (25 000), полицейские (25 000) и др.