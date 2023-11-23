Общество

Суд обязал власти Острова зарегистрировать право на памятник Клавдии Назаровой

Суд обязал администрацию городского поселения «Остров» в срок до 1 июля 2024 года зарегистрировать право муниципальной собственности на памятник Герою Советского Союза Клавдии Назаровой, который располагается на одноименной площади в центре Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Островская межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что памятник Герою Советского Союза Клавдии Назаровой включен в реестр муниципального имущества, однако право собственности недвижимого имущества не зарегистрировано, что препятствует выделению бюджетных денег на содержание памятника.

Островский городской суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию городского поселения Остров» зарегистрировать право муниципальной собственности на памятник.

Напомним, весной в Острове завершили работы по благоустройству площади и сквера Героя Советского Союза Клавдии Назаровой.