Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о премьере спектакля «Королевы обнажают душу»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Тема онлайн-брифинга – предстоящая премьера спектакля «Королевы обнажают душу». Легендарный спектакль уже завтра будет представлен в Городском культурном центре Пскова и откроет фестиваль «Миссис Псков».

В чем идея спектакля, о чем он расскажет, каких сюрпризов следует ожидать зрителям? Об этом сегодня расскажут создатели, участники спектакля и звездные гостьи: