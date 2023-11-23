Общество

Владимир Кузь: Врачебная амбулатория в Писковичах напрашивается давно

Строительство врачебной амбулатории в деревне Писковичи Псковского района давно направшивалось. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Писковичи - большой населенный пункт. Действительно, данное медицинское учреждение там давно напрашивается. Ну и, конечно, воспользоваться его услугами смогут жители всей Писковичской волости», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в ходе общения с избирателями часто сталкивается с обращениями по поводу оказания медицинских услуг.

«Очень много таких обращений. Конечно, большое подспорье сейчас - это фельдшерско-акушерские пункты. Будем надеяться, что врачебная амбулатория также благоприятно скажется на жизни и здоровье граждан и на оказании первой медицинской помощи», - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что создание современной модульной амбулатории запланировано в Писковичах в следующем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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Сейчас в населенном пункте работает ФАП.