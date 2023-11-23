Общество

Вопрос о поддержке перевозчиков международных грузов обсудят в Собрании

С просьбой продлить срок действия постановления правительства РФ, запрещающего транспортным кампаниям из недружественных стран перевозку грузов по территории России, намерены обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты Псковского областного Собрания. Речь идёт о пролонгации документа, принятого осенью 2022 года – по мнению представителей Ассоциации автомобильных международных перевозок, сохранение ограничений будет способствовать поддержке отрасли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Механизм перегрузки (или перецепки) иностранных фур на отечественные транспортные средства на пограничных таможенно-терминальных комплексах стал ответом на действия недружественных стран по запрету перевозок российскими перевозчиками по территории Евросоюза», - напомнил предысторию председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Депутат отметил, что в Псковской области, имеющей протяжённую границу с тремя государствами, данная мера существенно улучшила экономическое положение региональных перевозчиков.

«Мера реально действенная, но 30 декабря этого года запрет на перевозку ряда грузов иностранными фурами прекращается. Возможно, срок будет продлён, потому что ранее правительство уже продлевало это постановление, но мы, посоветовавшись со спикером Александром Котовым и исполнительными органами, решили обозначить позицию региона – для приграничных субъектов мера является очень актуальной и необходимой», - рассказал о подготовке обращения Андрей Козлов.

Совет Собрания включил вопрос в повестку ноябрьской сессии, которая пройдёт 30 ноября в зале Правительства Псковской области.