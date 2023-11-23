Общество

Алла Маркина: Спектакль «Королевы обнажают душу» насыщен контентом

Богатый контентом спектакль «Королевы обнажают душу» будет сочетать в себе несколько компонентов. Об этом сообщила президент фонда «Планета женщин», автор идеи, режиссёр и продюсер спектакля Алла Маркина в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.

«Богатый контентом спектакль "Королевы обнажают душу" будет сочетать в себе такие компоненты, как театральные зарисовки, специально написанные для спектакля песни, танцы, музыку и уникальный видеоряд», – отметила Алла Маркина.

Каждый проведенный такой спектакль уникален и не повторяется никогда, добавила обладательница титула «Миссис Москва 2022», прима шоу-спектакля Нина Банная.

Напомним, премьера спектакля «Королевы обнажают душу» пройдет в Пскове 24 ноября. Гостей ждут в Городском культурном центре в 19.00.