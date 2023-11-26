Общество

Полиция призвала псковичей не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами

УМВД России по Псковской области обратилось к жителям региона с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства. В ней отмечается, что различные происшествия с детьми, как показывает практика, становятся следствием недостаточного контроля за ними.

«Не за горами уже веселые новогодние праздники. Многие будут встречать их в кругу семьи, а кто-то пойдет в гости. И при этом нельзя забывать о мерах безопасности. В первую очередь, это касается детей. В частности, несмотря на разъяснительную работу среди населения, проводимую полицией и представителями других заинтересованных ведомств, были случаи выпадения детей из окон жилищ. К сожалению, такие печальные факты отмечались в свое время и на территории Псковской области.

Как правило, подобное несчастье происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней.

Уважаемые родители! Полиция обращается к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к трагическим последствиям.

Особый интерес маленьких детей в новогодние дни всегда вызывают красочные салюты и фейерверки за окном.

Для того, чтобы избежать серьезных проблем, необходимо придерживаться следующих простых правил:

никогда не оставляйте своих маленьких подопечных без присмотра;

не рассчитывайте на антимоскитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений;

постарайтесь не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник;

регулярно проверяйте фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания;

установите на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т.д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

не допускайте, чтобы дети одни играли возле открытых окон;

отдельная тема – новогодняя пиротехника! Преобладающее большинство родителей согласны с тем, что петарды и фейерверки – забава не для детей. Неправильное применение пиротехники может привести не только к пожару, но и к серьезным травмам;

важно также помнить, что и елку в квартире нельзя украшать легковоспламеняющимися игрушками, горящими свечами. Тем более, если вокруг нее водит хороводы детвора.

Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Помните, что только бдительное и внимательное отношение родителей к детям поможет избежать больших бед с ними", - заключили в полиции.

Фото: 60.мвд.рф