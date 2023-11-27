Общество

Делегация псковского колледжа искусств побывала в Опочке 24 ноября

Творческие коллективы, солисты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова побывали в Опочке в рамках регионального проекта «Культурные выходные» 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

С концертной программой перед жителями города выступили ведущие творческие коллективы колледжа: хореографический ансамбль «Юность» (руководитель - Алёна Тагирова) и ансамбль русской песни «Очелье» (руководитель - заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева).

Фрагмент итогового экзамена по дисциплине «Областные особенности русского танца», представленный студентами 4 курса специализации «Хореографическое творчество» (класс заслуженного работника культуры РФ И.А. Федоровой), а также русские народные песни в исполнении студентов специализации «Этнохудожественное творчество» вызвали восторженный отклик у зрителей.

Преподаватели и студенты колледжа провели мастер-классы для учащихся Детской школы искусств города Опочка. Екатерина Иванова – по музыкально-теоретическим дисциплинам, Георгий Гребень и Глеб Бакаушин – по классу гитары, Константин Зинин и Зинаида Петрова – по художественным дисциплинам, Юлия Васильева, Виктория Козлова, Марина Щеглова – по современному танцу, Елизавета Евдокимова и Никита Кизиков - по народному танцу (мужской класс).

Педагоги школы искусств отметили большую практическую значимость профессиональных рекомендаций, сделанных в ходе занятий с учащимися школы.