Общество

Профсоюзы в Пскове дали старт акции «Подари ребёнку праздник»

Псковский облсовпроф и Молодёжный совет облсовпрофа объявили о старте благотворительной акции «Подари ребёнку праздник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«В рамках акции, приуроченной к Новому году, объявляем сбор сладостей, новогодних подарков, а также средств на их закупку. Все собранные подарки будут переданы детям воспитанникам детских домов и интернатов 20 и 21 декабря. Присоединиться может каждый желающий», - рассказали в облсовпрофе.

Сбор подарков проходит с 27 ноября по 15 декабря по адресу: город Псков, улица Советская, 15. Вещи можно приносить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В выходные дни подарки можно оставить на вахте.