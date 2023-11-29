Общество

Запуск аттракционов в псковском парке «Волшебная гора» планируют провести в июле

Запустить аттракционы в псковском парке «Волшебная гора» планируют в июле. Об этом сообщил директор ООО «АИК» Александр Терентьев в ходе совета по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Скриншоты видео здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Участники Совета по инвестициям обсудили и крупный проект по созданию в Пскове круглогодичного парка аттракционов «Волшебная гора». Директор ООО «АИК» Александр Терентьев рассказал, что завершается подготовка проектной документации, договоры на поставку аттракционного оборудования более чем на 200 млн рублей заключены.

Их монтаж планируется начать с марта следующего года. Реализовать первую часть проекта, а именно запуск аттракционов планируют в июле следующего года. Реализация всего проекта из двух этапов рассчитана до 2027 года. Также установят колесо обозрения высотой 50 метров.

Решением совета инвестору будет оказана поддержка в части предоставления дополнительного земельного участка в аренду. Планируется, что общие финансовые вложения в проект составят 860 млн рублей. Будет открыто 150 рабочих мест.

«Хороший, масштабный проект», — прокомментировал губернатор.