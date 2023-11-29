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Общество

Псковичам разъяснили, кому проиндексируют материнский капитал

29.11.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им, 1 февраля 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области, индексацию на 7,5% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации.

Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей.

Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тысяч рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тысячи рублей.

Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг. Соответствующий сервис Социального фонда позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на существующие направления программы.

Напомним, что по ее условиям материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысячи рублей.

Добавим, что всего с 2007 года региональное Отделение Социального фонда оформило более 52 тысяч сертификатов на МСК, 2,5 тысячи из них в 2023 году.

В целом с 2007 года более 42,4 тысячи семей (79,3%) уже распорядились средствами МСК. Большая часть средств на улучшение жилищных условий и образование детей.

Теги: #материнский капитал #индексация #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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