Общество

Концерт-лекцию «Музыка сквозь века» провели в Псковском колледже искусств

Концерт-лекция «Музыка сквозь века» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Участниками концерта стали студенты 1-3 курсов колледжа искусств. Участники выступали под наставничеством преподавателя колледжа Ивана Кузьмина.

В программе концерта прозвучала музыка, написанная в различные исторические эпохи – от барокко до наших дней. Зрители услышали произведения композиторов XVII – XIX веков: Бенедетто Марчелло, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Давида Поппера, Габриэля Форе, музыку к кинофильмам и компьютерным играм современных композиторов Клинта Мэнселла, Ханса Циммера, а также аранжировки композиций австралийской рок-группы AC/DC.

В качестве ведущего концерта выступил сам педагог. В своих комментариях к исполняемой музыке Иван Кузьмин рассказал о её стилевых и жанровых особенностях.