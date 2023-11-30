Общество

Некоторые категории граждан смогут посетить Псковский музей-заповедник бесплатно

В ближайшее время некоторые категории граждан смогут посетить Псковский музей-заповедник бесплатно. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

3 декабря на всех объектах пройдет День открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов.

6 декабря, в первую среду месяца, музей традиционно подарит хорошее настроение людям старшего поколения.

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготное посещение.