Общество

Более 350 проверок закона о контрактной системе провело Псковское УФАС за девять месяцев

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области провело 353 проверки закона о контрактной системе, из них 352 внеплановых и одну плановую. Об этом говорится в докладе по итогам работы УФАС России по Псковской области за 9 месяцев 2023 года.

Сотрудники ведомства возбудили 82 административных дела за нарушения положений закона о контрактной системе, из них в отношении должностных лиц федеральных заказчиков – 17, заказчиков субъекта - 44, муниципальных заказчиков - 21.

Общая сумма наложенных административных штрафов за нарушение законодательства о контрактной системе – 980 тысяч рублей.