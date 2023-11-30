Общество

Елена Даньшова об особенностях великолукских ТОСов и благоустройстве округа №6

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 ноября стала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6 (восточная часть города Великие Луки), заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

Какие проекты по ремонту и благоустройству удалось реализовать на территории шестого округа в этом году? Насколько эффективно работают великолукские ТОСы? Поддержит ли депутат бюджет области в первом чтении? На эти и другие вопросы Елена Даньшова ответила в эфире.

- Елена Николаевна, поговорим о вашей деятельности в округе. Чтобы было понятно - это половина города Великие Луки. Вы с коллегой Татьяной Фомченковой делите Великие Луки в плане депутатских округов пополам. За минувший сезон какие проекты по ремонту и благоустройству были реализованы на территории вашего округа?

- Да, действительно, округ очень большой, это половина города. Большую часть округа занимает частный сектор, плюс район железнодорожного вокзала. Округ имеет болевые, проблемные точки. Здесь была построена новая школа, и возникла проблема подвода к ней дороги.

В этом году, действительно, были реализованы очень масштабные проекты по реконструкции проспекта Гагарина и благоустройству тротуара, ведущего к отремонтированной шестой школе. Напомню, дорога ведет из частного сектора, дети шли подчас по проезжей части.

- То есть это транспортная доступность и безопасность детей.

- Да, прежде всего. Мы выбирали те болевые точки, которые связаны именно с детьми.

- Мы помним, что школа №6 — это та самая школа-новострой. Это великолепный космический корабль, он находится не в центре города, а на самой окраине, поэтому жизненно важно было сделать транспортные пути.

- Конечно, дорога была, но она была не в очень хорошем состоянии, не было тротуара, освещения, оборудованных автобусных остановок. Все это в итоге было сделано.

Также в моем округе были отремонтированы две очень серьезные магистрали — это улица Новоселенинская, которая идет от железнодорожного переезда к Заводскому району, и улица Яна Арно, которая как раз решает вопрос транспортной развязки, потому что она идет от путепровода и выходит на загородную часть города, к зеленой зоне.

Ну и, конечно же, стоит отметить ремонт улицы Заслонова, прокладку нового участка, благоустройство тротуара к новой школе — Инженерно-экономическому лицею.

Ну а дворы и междворовые проезды ремонтировались уже в плане, скажем так, заявок городского бюджета, работы с общественными советниками. То есть это все шло по плану, но и вот такие масштабные проекты были осуществлены.

- Здорово, что не только в областной столице. Не только Псков, но и Великие Луки улучшают транспортную инфраструктуру, безопасность водителей и пешеходов. В этом году практика ТОС в Псковской области была признана на всероссийском уровне как одна из лучших. Пропорционально поддержке из областного бюджета растет и число ТОСов в нашем регионе. Как они работают в вашем округе? Видите ли вы необходимость того, чтобы их число увеличивалось? И я, в свою очередь, напомню, что впереди у депутатов Псковского областного Собрания принятие бюджета во втором чтении. И, очевидно, будет принято удвоение финансовой поддержки ТОСОв и инициативных проектов. Елена Николаевна, достойна ли эта тема удвоения финансовой поддержки?

- Это очень здорово. Почему? Потому что подчас муниципалитетам не хватает средств на осуществление пожеланий, которые озвучивают избиратели депутатам.

- Так называемых местных инициатив - того, чего хотят люди.

- Да, а люди хотят того, что они должны видеть у себя, рядышком. Это спортивная площадка, это детский городок. Сейчас уже качелями, каруселями никого не удивишь. Все должно быть в комплексе. Возможно, это развитие каких-то игровых комплексов, зоны отдыха и комфорта. Поэтому, действительно, ТОС — это очень хорошая идея. Вы знаете, у нас с 2016 года по инициативе главы города работает институт общественных советников.

- Это действенная штука.

- Собственно, это именно то, что послужило прообразом ТОС, потому что общественные советники — это люди на местах, которые как раз видят нужды каждого дома, каждого двора. И, соответственно, они потом передают все эти пожелания, работают напрямую. У нас, скажем так, заявительный бюджет в городе. Все это обсуждается с депутатами городской Думы. И, соответственно, потом выносится на решение Великолукской городской Думы. И ТОСы как раз очень хорошо легли на эту платформу. Единственное, могу сказать, что у нас в городе шесть ТОСов, и они, скажем так, межокружные. Например, ТОС «Южный» — это и мой округ, и Татьяны Александровны (Фомченковой - ред.).

- Так это здорово. Вы со своей стороны можете ТОС «Южный» подстегнуть, Татьяна Александровна со своей.

- Да. Например, у ТОСа «Южный» есть проекты «Веселые игры» и «Городок детства», адреса — Октябрьский проспект, 17 и Октябрьский проспект, 118, то есть округ №6 и округ №5. Или, например, ТОС «Центральный» — это улица Ботвина, 9, корпус 3 — установка интересного комплекса для занятия легкой атлетикой и силовыми упражнениями.

- Как интересно.

- Это то, что пожелали. Много подростков, рядом спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец», который позволяет заниматься другими видами спорта. А здесь, видимо, захотели жители, захотели дети, поэтому такой вот интересный проект.

ТОС «Заречный» — улица Холмская, которая находится на набережной реки Ловати. Есть проблема подтопления, поэтому сначала там решили сделать отвод воды, то есть коммуникации, а затем уже сделать зону благоустройства. То есть комплексно.

- В несколько этапов.

- Да. И ТОС «Северный», там два интересных проекта. Это «Крылатые качели», а также «Китайская стена» на улице Гражданской, 30, корпус 1. Огромный двор, очень много многоквартирных домов, соответственно, много детей. Двор хороший, благоустроенный, но показалось мало. Взрослые захотели и для них качели - качели нашего детства. То есть это многофункциональный большой качельный городок, зона для семейного отдыха. Такой вот интересный проект.

И улица Гвардейская, 12. «Дворик детства» - это детский спортивный комплекс, который находится недалеко от детского сада, жилого комплекса и спортивной школы.

- Вы вот сейчас озвучиваете, и я смотрю, что в основном местные инициативы, да, но это все комплексные решения. Вписаны в среду, дополняет что-то или дальше рассчитано на дополнение. Это вы так помогаете им с Татьяной Александровной? Может быть, городские власти участвуют?

- Это, конечно, городские власти. Мы здесь, скажем так, в роли советчиков, консультантов, собирателей пожеланий, потому что мы встречаемся с жителями. Дело в том, что программа развития города каждый год корректируется. И, соответственно, изменения, которые просто необходимы, вносятся. Ведь и бюджет — не догма, и программа — не догма. Все это можно пересмотреть, все это можно увидеть и развивать комплексно. Когда это точечно и разбросано, это не есть хорошо. Например, микрорайон Дружба, в котором я живу и работаю, - это достаточно компактный микрорайон. Это район, где три школы, теперь уже пять детских садов, вместе с новым детским садом. Соответственно, это одни и те же родители, одни и те же дети, которые живут там поколениями. Естественно, у них возникает желание сделать свой район лучше, поэтому в этом году мы все бились за голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Мы победили и будет благоустроен сквер напротив нашего торгового центра «Апельсин». То есть мы смотрим дальше.

- Молодцы. С каким чувством будете голосовать за бюджет?

- Конечно, проголосую «за». На комитете по труду и социальной политике мы обсуждали и принимали ключевые параметры областного бюджета. Конечно, там даются только контрольные цифры. Естественно, мы будем внимательно следить дальше за развитием этого процесса. Могу сказать одно, что будет принят социально ориентированный бюджет, все социальные обязательства и гарантии, которые областное правительство берет на себя, обязательно будут исполнены. И, конечно, мы уверены, что будет организовано своевременное предоставление всех мер социальной поддержки, которые были заявлены.

Беседовала Любовь Кузнецова