Общество

Более 400 направлений на процедуру ЭКО выдано в Псковской области по нацпроекту «Демография»

В Псковской области по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» президентского нацпроекта «Демография» ведется работа по организации возможности использования процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин, испытывающих трудности с зачатием детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

К концу ноября на процедуру выдано более 400 направлений — это как полные циклы, так и криопереносы.

Процедура выдачи направления на ЭКО организована в несколько этапов. Сначала пациентка берет талон к врачу-гинекологу, который дает список анализов для женщины и ее супруга. На основе результатов анализов формируется выписной эпикриз. С документом пациентка приходит к специалисту по выдаче направлений на ЭКО, заполняет заявление и выбирает одну из предложенных клиник. После процедуры согласования заявки идет выдача направления для вступления в протокол ЭКО.

По интересующим вопросам можно обращаться по телефону Псковского клинического перинатального центра 8(8112)67-29-49 (Анна Старовойтова).

Отметим, что Псковская область в рамках федерального проекта сотрудничает с четырьмя клиниками: «Центр ЭКО» (Псков), «ЭмбриЛайф», «Мать и Дитя», «Ай-Клиник» (все три — Санкт-Петербург).