Общество

Елена Даньшова: Современное «пальчиковое» поколение совсем не читает

Учителя между собой называют современных детей «пальчиковым» поколением, поскольку они постоянно сидят в гаджетах. Но при всех плюсах цифровых продуктов и Интернета не стоит забывать об эффективности классического чтения книги. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас очень много хороших правовых норм, но, к сожалению, они не исполняются. Хорошая аналогия прозвучала — бюджет и телефоны. Вы знаете, бюджет — это будущее. И телефоны — это будущее, потому что это наше молодое поколение, это наши дети. Мы, педагоги, между собой их называем "пальчиковым" поколением, потому что они пальчиками бегают и все, и за этим нет ничего. Телефоны — это отвлечение от учебного процесса. Я только за, чтобы телефоны не использовались в школе вообще. Только в случае необходимости звонка родителям (конечно, не на уроках). А я еще про другое. Так и хочется крикнуть во весь голос, как Маяковский: "Уважаемые родители, бабушки, дедушки, что же вы делаете? Ваши дети не читают. Вы с ними когда последний раз сказку на ночь читали? Когда вы с ними беседовали?" Ведь проще всего сунуть в руки телефон», - сказала Елена Даньшова.

Она отметила, что часто слышит мнения о том, что дети сегодня безграмотны и плохо говорят.

«А откуда им быть грамотными? Они не говорят и не читают. И с ними не говорят. Нужно говорить, нужно рассказывать сказки, нужно с ними беседовать, нужно вслух читать. Ведь связь ребенка с мамой начинается с голоса, первые очаги информации ребенок получает с голоса родителей. Огромное сейчас количество информации, это пространство просто безграничное. И правильно, Интернетом мы пользуемся, мы без него не можем сейчас. Но, к сожалению, наши дети используют эти гаджеты для поиска не той информации, которая нужна. И бумажную книжку никто еще пока не отменял», - заключила депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.