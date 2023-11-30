Елена Даньшова: Современное «пальчиковое» поколение совсем не читает

Учителя между собой называют современных детей «пальчиковым» поколением, поскольку они постоянно сидят в гаджетах. Но при всех плюсах цифровых продуктов и Интернета не стоит забывать об эффективности классического чтения книги. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что часто слышит мнения о том, что дети сегодня безграмотны и плохо говорят.
«А откуда им быть грамотными? Они не говорят и не читают. И с ними не говорят. Нужно говорить, нужно рассказывать сказки, нужно с ними беседовать, нужно вслух читать. Ведь связь ребенка с мамой начинается с голоса, первые очаги информации ребенок получает с голоса родителей. Огромное сейчас количество информации, это пространство просто безграничное. И правильно, Интернетом мы пользуемся, мы без него не можем сейчас. Но, к сожалению, наши дети используют эти гаджеты для поиска не той информации, которая нужна. И бумажную книжку никто еще пока не отменял», - заключила депутат.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.