Общество

В Псковском музее прошла акция в поддержку участников СВО

Сегодня в Псковском кремле состоялись съемки сюжета в поддержку защитников, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Более ста представителей управления Федерального казначейства по Псковской области собрались в самом сердце города, чтобы поддержать бойцов.

Сотрудники казначейства пожелали защитникам сил, стойкости духа и терпения в новом году.

Отметим, Псковский музей всегда считает важным поддерживать такие проекты и готов оказывать содействие в организации подобных акций. Сюжет, снятый сегодня в Псковском кремле, покажут в программе «Наши» на телеканале «Россия-1».