Общество

Суд обязал обеспечить посадку и высадку инвалидов в псковском аэропорту при помощи амбулифта

Суд обязал обеспечить посадку и высадку инвалидов в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга» при помощи амбулифта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Ведомство в ходе проверки выявило отсутствие специального подъемного устройства (амбулифта) для посадки на воздушное судно и высадки из него инвалидов и других лиц, не способных передвигаться самостоятельно.

Транспортный прокурор внес представление генеральному директору авиапредприятия, однако нарушения не были устранены. В целях обеспечения в работе аэропорта требований закона в суд направлено исковое заявление.

Удовлетворив иск прокурора, суд обязал ответчика до 31 декабря 2024 года обеспечить посадку и высадку инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности на воздушные суда с использованием амбулифта.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.