Общество

Подрядчик уклонился от подписания контракта на установку системы отопления в бежаницком центре Философовых

В связи с уклонением от подписания муниципального контракта по итогам электронного аукциона на выполнение работ по установке котельного оборудования и системы отопления в Бежаницком историко-культурном центре Философовых ООО «Авангард» включили в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

ООО «Авангард» не подписало контракт, не предоставило обеспечение исполнения контракта в размере 886 812 рублей, что свидетельствует о недобросовестных действиях общества и вине в уклонении. Более того, в ходе рассмотрения сведений общество не предоставило пояснений, к рассмотрению не подключилось, рассказали в ведомстве.

ООО «Авангард» создано осенью 2023 года. Согласно сведениям из «реестра контрактов» ЕИС, общество не имеет ни одного контракта.

Ранее сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков уже поступали в УФАС, по результатам рассмотрения которых ООО «Авангард» включено в реестр недобросовестных подрядчиков два раза.