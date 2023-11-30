Общество

До 10 декабря псковичи смогут проверить свои знания в сфере инклюзии

Общероссийская акция «Тотальный тест "Доступная среда"», призванная привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью, стартовала накануне Международного дня инвалидов, 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В течение декады инвалидов во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

До 10 декабря псковичи смогут проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате на сайте акции.

Организатором общероссийской акции «Тотальный тест "Доступная среда"» выступает ассоциация «АУРА-Тех». Мероприятие проводится при поддержке фонда президентских грантов.