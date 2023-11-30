Общество

Псковские курсанты приняли участие в акции по сдаче донорской крови

Волонтеры совета обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России провели акцию по сдаче донорской крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«Для добра не нужен повод» – так называлась акция волонтерского движения совета обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России, в которой приняли участие добровольцы вуза из числа курсантов. Все они вызвались стать донорами и пришли на Псковскую областную станцию переливания крови.

«Для меня сдача крови стала дебютной, поэтому, кроме серьезной цели, я получила опыт и эмоции, а благодаря медицинскому персоналу чувствовала себя уверенно. Уделив полчаса личного времени, я смогла внести свой вклад в спасение жизни другого человека», – сказала курсант Валерия Хоботнева.

«Отрадно, что именно совет обучающихся выступил с инициативой проведения акции по сдаче жизненно необходимого биологического материала. В акции приняли участие курсанты 1 и 3 курсов, многие из которых впервые стали донорами крови. На следующей неделе планируется сдача донорской крови другими обучающимися, и к ним обязательно присоединятся сотрудники образовательной организации», – отметила куратор совета обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России Ольга Григорьева.