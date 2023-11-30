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Общество

Круглый стол по безопасности уголовно-исполнительной системы состоялся в Пскове

01.12.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы обсудили участники круглого стола в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Руководители и сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы, представители правоохранительных органов и образовательных организаций Псковской области собрались на научное мероприятие, организатором которого выступила кафедра организации режима Псковского филиала Университета ФСИН России. Кроме того, среди участников были и ученые пенитенциаристы Белоруссии и Казахстана, которые участвовали во встрече в дистанционном формате.

Участников круглого стола приветствовали начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, прокурор Псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области Константин Аброськин. Гости встречи отметили, что тема, предложенная для дискуссии, в современных условиях как никогда актуальна: государственная политика направлена на решение вопросов безопасности, в том числе в уголовно-исполнительной системе.

В ходе работы круглого стола его участники обсудили теоретические и прикладные аспекты современного состояния законности и проблем обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, вопросы подготовки курсантов образовательных организаций ФСИН России для подразделений безопасности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности обвиняемых в совершении преступлений.

В дискуссии в очном и дистанционном форматах приняли активное участие специалисты Научно-исследовательского института ФСИН России, Томского института повышения квалификации работников ФСИН России, практические работники УФСИН России по Псковской, Владимирской, Ивановской областям, Красноярскому краю и Ямало-Ненецкому автономному округу, представители прокуратуры Псковской области, профессорско-преподавательский состав Академии и Университета, Кузбасского, Самарского, Пермского, Владимирского, Воронежского институтов ФСИН России, Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Нижегородской академии МВД России, Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Научные работы представил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева Республики Казахстан.

По итогам научного мероприятия будут выработаны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование деятельности подразделений, обеспечивающих безопасность в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также отдельные предложения по модернизации образовательного процесса в части реализации образовательных программ, содержащих ведомственные специализации «Организация режима в уголовно-исполнительной системе» и «Обеспечение безопасности уголовно- исполнительной системы».

Теги: #УИС #ФСИН #круглый стол
Источник: Псковская Лента Новостей
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