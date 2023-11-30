Общество

ПЛН вошла в число победителей Национальной премии «Моя Земля - Россия-2023»

Псковская Лента Новостей вошла в число победителей Национальной премии «Моя Земля - Россия — 2023». Информационный проект обозревателя издания Светланы Синцовой занял первое место в номинации «Территория жизни» (истории о тех, кто переехал за город и видит свое будущее только на загородных территориях).

Торжественная церемония награждения победителей национальной премии прошла в Москве в пресс-центре ТАСС. Награду Светлане Синцовой вручал заместитель гендиректора ТАСС Андрей Соколов. Жюри конкурса были отмечены две работы автора: «Приезжал как турист»: как тележурналист стал учителем в Пушкиногорской школе» и «Мои деревяшечки»: петербуржцы переехали в деревню под Псковом и создают интерьерные вещицы из старых досок». «Люди в сюжетах Светланы, как будто созданы, чтобы стать героями наших номинаций. Они не только изменили свою жизнь, но и становятся примерами для окружающих. Как один из героев публикаций — журналист, ставший учителем в сельской школе», - рассказали на мероприятии о представленных на конкурс материалах.

Также победителем премии в номинации «Мое дело» стал еще один псковский журналист — главный редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев.

Национальная премия «Моя Земля – Россия», организатором которой является Минсельхоз РФ, проводится с 2020 года. В этом году на конкурс поступило около тысячи заявок. Победители отбирались по пяти основным номинациям: «Мое дело», в которой авторы представили истории стартапов и развития бизнеса на загородных территориях, «Туристические маршруты» - о развитии туризма на загородных территориях, «Лучше, чем город» - о создании комфортной среды и развитии инфраструктуры на сельских территориях, «Спорт для всех», которая посвящена спорту на селе, и «Территория жизни», в которой рассказываются истории о тех, кто уже переехал за город.

«Тот факт, что огромное количество СМИ и блогеров уделяют внимание агропромышленной тематике говорит о значимости этой темы, этой сферы. Крайне важно, чтобы сельское хозяйство в СМИ не сводилось, условно, к урожаям, надоям и прочим экономическим показателям, но и отражала бы жизнь на сельских территориях», - отметил заместитель гендиректора ТАСС Андрей Соколов.