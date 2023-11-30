Общество

Борис Елкин: Отношения с КНР начинают набирать обороты

Глава Пскова Борис Елкин прокомментировал открытие в областном центре международного форума дружбы, объединившего представителей России, Белоруссии, русской общины Латвии и сразу нескольких городов Китая.

«Несмотря на геополитические сложности, нам удается не только сохранять продуктивные взаимоотношения в самых разных сферах, но и устанавливать новые связи.

Очень приятно, что круг наших партнеров расширяется. С соседями из Белоруссии мы дружим давно, а вот с Китайской Народной Республикой отношения начинают набирать обороты. И вот у нас уже три города-партнера, причем, инициатива, как правило, исходит с китайской стороны», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, были обсуждены вопросы поддержки соотечественников за рубежом, а также совместный проект между школами Пскова и Цзинина.

«Вижу большой потенциал для роста экономических, культурных и духовных связей. Уверен, что сегодняшняя встреча стала дополнительным импульсом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества», - заключил Борис Елкин.