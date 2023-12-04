Общество

Всероссийский цифровой диктант по персональным данным пройдет по 15 декабря

Всероссийский цифровой диктант по персональным данным пройдет по 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цель диктанта - повышение уровня цифровой грамотности широкого круга лиц в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде.

Диктант впервые был проведен в 2021 году по всей стране, собрал более 50 тысяч участников. Сейчас его можно пройти по ссылке.

Перед прохождением диктанта участникам необходимо авторизоваться посредством системы авторизации портала Госуслуг (ЕСИА), это необходимо для формирования статистики проведения Цифрового диктанта и вывода именного сертификата.

Акция проходит в рамках проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия».