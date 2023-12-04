Общество

Михаил Ведерников встретился с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных граждан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 4 декабря, провел встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных граждан. Это четвертое мероприятие такого формата, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников обратил внимание на эффективность таких встреч — на местном уровне системных проблем в настоящее время нет. Все это, заметил губернатор, во многом и благодаря полной вовлеченности уполномоченных, специалистов филиала фонда «Защитники Отечества». Обращения от семей участников специальной военной операции решаются адресно.

«Благодарю всех за активную ежедневную работу и взаимодействие», — обратился к участникам встречи глава региона. Он также отметил роль в решении вопросов сенатора от Псковской области Алексея Наумца — при его поддержке многое решается в течение суток, хотя раньше могло занять намного больше времени.

«Мы — одна команда нашей Псковской области», — сказал Алексей Наумец.

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова рассказала, как организована работа по поддержке семей участников специальной военной операции. Для этого налажено взаимодействие с волонтерами и общественниками, организациями, филиалом фонда «Защитники Отечества», организуются неформальные мероприятия, например мастер-классы для детей.

«К таким мероприятиям с удовольствием подключаются учителя школ. Пока дети заняты, мамы и бабушки плетут масксети. Мы стараемся поддерживать общение, в настоящее время это дорогого стоит», — сказала Мария Филонова.

Сейчас в самом разгаре подготовка новогодних посылок в зону специальной военной операции. «Мы также помогаем тем ребятам, кто оказался в псковском госпитале. В других регионах страны такие же активные женщины помогают нашим бойцам — оформляют документы, приносят домашнюю еду и сладости. Мы все вместе — надежный сплоченный женский тыл. Мы за победу, одной большой семьей», — подытожила свое выступление руководитель регштаба.

Более 4 тысяч обращений поступили в псковский филиал фонда «Защитники Отечества», доложила его руководитель Надежда Васильева. Почти 90% из них решено. Из других регионов поступило 85 обращений. Сейчас на территории области работает порядка 60 специалистов филиала фонда. Взаимодействие с семьями ведется в проактивном режиме.

«При поддержке правительства наше пространство стало доступно для всех – проведен ремонт с учетом требований для маломобильных граждан», — отметила Надежда Васильева.

Михаил Ведерников, подводя итог двум докладам, назвал неформальный подход к работе с семьями военнослужащих и мобилизованных граждан единственно верным. Губернатор подчеркнул, что мамы, жены — очень уязвимые категории, которые нуждаются в особом внимании.

На встрече уполномоченные в неформальной обстановке подняли ряд актуальных вопросов, таких как сокращение сроков при присвоении статуса ветерана боевых действий, предоставления отпусков мобилизованным и ряд других. Все вопросы при содействии губернатора, сенатора будут проработаны.

В завершение Мария Филонова от имени всех уполномоченных поблагодарила Михаила Ведерникова, Алексея Наумца, представителей правительства области за постоянную вовлеченность и оказываемое содействие. «Если сложности — обращайтесь, будем оперативно решать», — сказал в завершение губернатор.