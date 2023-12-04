Общество

Цветы возложили к Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Цветы возложили к Могиле Неизвестного солдата в Пскове в рамках мероприятий, посвящённых 10-летию работы над проектом «Солдаты Победы», сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

В возложении цветов, приуроченном к годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой, приняли участие главы муниципалитетов, представители редакций многотомника «Солдаты Победы» из всех районов, депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы, военнослужащие и юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», представители регионального отделения Российского военно-исторического общества и жители областного центра.

Продолжилось мероприятие торжественным собранием в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Далее в учреждении состоится круглый стол для членов городских и районных редакционных коллегий «Солдаты Победы».