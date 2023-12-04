Общество

Прокурор Псковской области провел личный прием граждан

Прокурор Псковской области Андрей Мошков провел в областном центре личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, стали ненадлежащее расследование уголовного дела, а также нарушение прав военнослужащих.

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснили положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.

По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется прокурором области.