Общество

Железнодорожный мост реконструируют в Дно

Начальником железнодорожной станции в Дно в октябре назначили Андрея Овсяникова. Рабочую встречу с начальником станции провел глава Дновского района Михаил Шауркин. Об итогах встречи он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Сам я приехал из глубинки, – рассказал Андрей Овсяников. – И здесь, в тихом городке, я ощущаю, что как будто мне всё тут знакомо: размеренный ритм жизни, спокойствие».

Михаил Шауркин рассказал новому начальнику станции о муниципалитете, о взаимодействии с железнодорожными организациями. На встрече затронули наболевшую для Дно проблему ремонта железнодорожного моста.

«Продвижение в решении этой проблемы есть, идёт подготовка к реконструкции моста, уже проходят проектно-изыскательные, геодезические работы, – сообщил Андрей Овсяников. – Весной будем определять организацию, которая возьмётся за реконструкцию».

Общих задач, продолжил Михаил Шауркин, довольно много.

«Считаю, что нужно больше проводить совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий, работать в направлении развития туристической инфраструктуры. Кроме того, в 2025 году нас ожидает круглая дата - 100-летие со дня получения статуса города. Все это требует комплексного подхода и совместных решений», - подчеркнул глава района.