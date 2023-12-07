Татьяна Фомченкова: Общественно-депутатская деятельность в этом году была плодотворной

Плодотворной назвала общественно-депутатскую деятельность в этом году депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Татьяна Фомченкова уточнила, что волонтеры уже подготовили и новогодние подарки для военнослужащих.
«Письма и открытки в этот раз уже отправили мешком, они даже изменились внутренне. Мы покупали одежду, еду, медикаменты. Наши ребята ходят теперь плести сети. Мы сами на связи с женами мобилизованных, эта система работы не утихает, а напротив, множится», - продолжила она.
Кроме того, в этом году депутат помогала собрать детей в школу к 1 сентября.
«Помогала тем семьям, которым подчас не хватало и одежды, и дневников, и всего остального. Жители даже приходили ко мне на работу, не то, что на депутатский прием в определенный час в определенный день. И здесь не останешься безучастным», - добавила она и уточнила, что благотворительная деятельность продолжается и в приютах для животных.