Общество

Татьяна Фомченкова: Общественно-депутатская деятельность в этом году была плодотворной

Плодотворной назвала общественно-депутатскую деятельность в этом году депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Общественно-депутатская деятельность в этом году была плодотворной, но она поменяла акценты. В этом году в большей мере мы все занимались благотворительностью и волонтерской деятельностью. Современный мир продиктовал свои условия. Я считаю, это неотъемлемая часть и депутатской, и общественной, и человеческой жизни. Даже два года назад, наверное, мы не предполагали, что настолько будет наша помощь чуткая, подчас очень адресная. Во-первых, это гуманитарная помощь для СВО. За год было несколько сборов. И вы знаете, если мы в начале года раскачивались, то сейчас гуманитарная помощь, которую мы собирали нашей большой командой, все больше приумножается», – рассказала она.

Татьяна Фомченкова уточнила, что волонтеры уже подготовили и новогодние подарки для военнослужащих.

«Письма и открытки в этот раз уже отправили мешком, они даже изменились внутренне. Мы покупали одежду, еду, медикаменты. Наши ребята ходят теперь плести сети. Мы сами на связи с женами мобилизованных, эта система работы не утихает, а напротив, множится», - продолжила она.

Кроме того, в этом году депутат помогала собрать детей в школу к 1 сентября.

«Помогала тем семьям, которым подчас не хватало и одежды, и дневников, и всего остального. Жители даже приходили ко мне на работу, не то, что на депутатский прием в определенный час в определенный день. И здесь не останешься безучастным», - добавила она и уточнила, что благотворительная деятельность продолжается и в приютах для животных.